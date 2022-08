Wallerstein

12:00 Uhr

Anwohnerin beschwert sich: Zu viel Staub auf Ehringer Kiesweg?

Der Gemeinderat wird sich demnächst mit dem aufgewirbelten Staub an einem Kiesweg in Ehringen beschäftigen.

Plus Eine Anwohnerin wendet sich an den Wallersteiner Rat, weil auf einem Kiesweg viel Staub aufwirbelt. Die Ortsverbindungsstraße nach Löpsingen soll zudem zügig saniert werden.

Von Bernd Schied

In seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause hat sich der Wallersteiner Gemeinderat mit einer Beschwerde befasst, die jüngst aus Ehringen an die Gemeindeverwaltung herangetragen wurde. Konkret geht es um einen relativ viel genutzten Kiesweg, der von der Durchgangsstraße auf Höhe der Ortseinfahrt an den sogenannten Schweierhallen vorbei bis zum Wohngebiet "Am Bug" führt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen