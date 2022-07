Audi bei Unfallflucht in Wallerstein beschädigt

Ein Auto wird auf einem Parkplatz angefahren. Doch der Täter oder die Täterin kümmert sich nicht darum und fährt weiter.

Eine unbekannte Person hat am Donnerstag gegen 13.20 Uhr auf dem Edeka-Parkplatz in Wallerstein einen geparkten Pkw beschädigt. Die Person touchierte laut Polizeibericht den grauen Audi A3 vermutlich beim Ein- oder Ausparken an der hinteren Stoßstange.

Statt sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro zu kümmern, flüchtete der Fahrer oder die Fahrerin. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu dem Unfall und nimmt diese unter der Telefonnummer 09081/29560 entgegen. (AZ)