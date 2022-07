Auffahrunfall am Kreisverkehr

Verkehrsbedingt musste ein 51-jähriger am Kreisverkehr bremsen, die nachfolgende 19-jährige Pkw-Fahrerin fuhr auf den Kleintransporter auf.

Ein 51-jähriger Kleintransporter-Fahrer befuhr am Freitagmorgen gegen 8 Uhr die B25 und musste verkehrsbedingt am Kreisverkehr in Fahrtrichtung Osten abbremsen. Wie die Polizei berichtet, erkannte eine 19-jährige Pkw-Fahrerin dies zu spät und fuhr auf den Kleintransporter auf.

Die Beifahrerin und Fahrerin des Fahrzeugs wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. (AZ)