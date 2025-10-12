Ausbildungsmesse in der Mehrzweckhallte Wallerstein

Auch in diesem Jahr war die Wallersteiner Ausbildungsmesse wieder eines der Highlights im Schuljahr der 7. bis 9. Klassen der Moll-Berczy-Mittelschule Wallerstein. Zahlreiche Arbeitgeber des nördlichen Landkreises stellten sich mit tollen Aktionen den Schülerinnen und Schülern vor. Dabei konnten viele Fragen gestellt, erste Kontakte für eine Ausbildung geknüpft und auch Praktika vereinbart werden. Dies sowie die perfekte Organisation führten zur einstimmig positiven Resonanz nicht nur bei den Jugendlichen der Wallersteiner Mittelschule, sondern auch bei den Schülerinnen und Schülern aus Deiningen und Nördlingen sowie der Realschule Maria Ward. Ein herzlicher Dank geht im Namen aller an die Organisatoren sowie alle beteiligten Firmen für ihr großes Engagement.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!