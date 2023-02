Auto rollt fahrerlos über die Wallersteiner Hauptstraße

Eine Fahrerin vergisst, das Auto gegen das Wegrollen zu sichern. Es touchiert zwei andere Pkw, als es sich selbständig macht.

Eine 68-jährige Pkw-Fahrerin parkt am Mittwochmittag ihren Wagen in der Hauptstraße, vergisst jedoch das Auto gegen ein Wegrollen zu sichern. Als die Frau ausstieg, machte sich der Pkw selbstständig und rollte rund 50 Meter auf der Hauptstraße entlang. Dabei touchierte er zwei geparkte Autos, sodass laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von ca. 2700 Euro entstand. (AZ)

Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben.

Lesen Sie dazu auch