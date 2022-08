Wallerstein/Berlin

Rätsel um den Willkomm-Becher: Was über das seltene Glas bekannt ist

Plus Das seltene Renaissance-Glas ist nach Berlin verkauft worden, der Erbprinz wehrt sich gegen Vorwürfe. Der „Oettingen-Willkomm“ gilt als ältestes bekanntes Exemplar.

Von Peter Urban

Ein weltweit äußerst seltenes Renaissance-Glas, ein sogenannter Willkomm-Becher aus dem Haus Oettingen-Wallerstein, befindet sich jetzt im Deutschen Historischen Museum in Berlin, wie unsere Redaktion berichtet hat. Wie es dorthin gekommen ist, welchen Wert es hat und ob es in Zukunft der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird, darüber herrscht Unklarheit. Erbprinz Carl-Eugen zu Oettingen-Wallerstein zeigt sich einerseits leicht verärgert, weil in den sozialen Medien kolportiert werde, dass er „wertvolles Tafelsilber“ seines Hauses „verhökere“.

