Marode Abwasserkanäle: Das müssen die Bürger bezahlen

Die Marktgemeinde Wallerstein hat in den zurückliegenden Jahren mehrere Millionen Euro in die Sanierung der Abwasserkanäle im Hauptort und in den Ortsteilen investiert. Seit 2016 waren es exakt 8,6 Millionen Euro brutto für insgesamt 14 Vorhaben. Vom Staat sind dafür Zuschüsse in Höhe von 3,4 Millionen Euro zu erwarten. Den Rest von 5,2 Millionen Euro teilen sich die Kommune und die Bürgerschaft. Am Montagabend hat Bürgermeister Georg Stoller zu einer Veranstaltung in die Mehrzweckhalle eingeladen, um die Bevölkerung über die komplizierte Thematik des Beitragswesens im Abwasserbereich zu informieren und gleichzeitig bekannt zu geben, was auf die einzelnen Haushalte an Zahlungen zukommt.

