Wallerstein

18:15 Uhr

Das will Wallersteins neuer Bürgermeister Georg Stoller ändern

Plus Im Juni wurde der bisherige Zweite Bürgermeister zum Nachfolger des verstorbenen Joseph Mayer gewählt. Wann aus seiner Sicht das Persönliche zurückstehen muss.

Von Bernd Schied

Herr Stoller, wie hat sich Ihr Leben verändert, seit Sie in Wallerstein die Amtsgeschäfte als Bürgermeister übernommen haben?



Georg Stoller: Es hat sich zweifellos intensiviert, obwohl es bereits als Zweiter Bürgermeister viel zu tun gab. Ich denke, dass im Amt des Ersten Bürgermeisters die Wünsche und Anfragen aus der Bevölkerung an mich zunehmen werden.

Wie sieht inzwischen ein normaler Arbeitstag für Sie aus?



Stoller: Ich bin jeden Tag gegen 8 Uhr im Büro. Dann werden die anstehenden Termine wahrgenommen, entweder im Amt oder außerhalb. Wegen der zahlreichen Baustellen, die wir derzeit im Gemeindegebiet haben, bin ich viel vor Ort. Das geht dann so weiter bis gegen 17 Uhr. Am Abend stehen nahezu täglich weitere Termine an. Da kann es gelegentlich schon spät werden. Wenn es mir zeitlich nicht möglich ist, an einer Veranstaltung teilzunehmen, übernehmen das meine Stellvertreter.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen