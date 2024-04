Die drei Grundstücke dürfen in Wallerstein bald bebaut werden

In der Marktgemeinde gab es keine Bauplätze mehr. Anlieger haben gegen ein mögliches Baugrundstück Einwendungen vorgebracht.

In der Marktgemeinde Wallerstein gibt es derzeit keine Bauplätze. Neue Wohngebiete sind in naher Zukunft auch nicht geplant. Angesichts der angespannten Finanzlage der Kommune, aber auch vor dem Hintergrund der zurückgehenden Nachfrage nach Wohneigentum treten die Verantwortlichen auf die Bremse. Unabhängig davon wollen Bürgermeister Georg Stoller und der Gemeinderat partiell den einen oder anderen Platz ausweisen.

Aktuell hat die Verwaltung im Hauptort drei Grundstücke gefunden, die bebaut werden könnten: eines in der Graf-Wolfgang-Straße auf dem Gelände eines früheren Spielplatzes sowie zwei in der Bischof-Weckert-Straße nahe der Mehrzweckhalle. In der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend wurden durch entsprechende Änderungen der geltenden Bebauungspläne die Voraussetzungen zur Bebauung dieser beiden Bereiche geschaffen. Gegen den Platz in der Graf-Wolfgang-Straße haben Anlieger Einwendungen vorgebracht, mit denen sich das Gremium zwar befasste, jedoch in seiner Entscheidung nicht berücksichtigte.

Keine Entscheidung über Gebühren für Mehrzweckhalle Wallerstein

Vertagt wurde auf Vorschlag von Rathauschef Stoller die Abstimmung über eine Satzung zur Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Mehrzweckhalle in Wallerstein. Der Rathauschef sieht noch Beratungsbedarf. Grundsätzlich sollten die bisherigen Sätze beibehalten werden, meinte Stoller. Zu berücksichtigen gelte allerdings die ab 1. Januar 2025 anzusetzende Mehrwertsteuer, die ab diesem Zeitpunkt aufgeschlagen werden müsse.