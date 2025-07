Die Rieser Musikschule feierte ihr 45jähriges Jubiläum

Die Rieser Musikschule feiert in diesem Jahr ihr 45-jähriges Bestehen. Zu diesem Anlass gab es einen Empfang in der Mehrzweckhalle Wallerstein. Georg Stoller, Bürgermeister der Marktgemeinde Wallerstein , 2. Bürgermeisterin Rita Ortler aus der Standortkommune Nördlingen, Martin Klein vom Verband bayerischer Sing-und Musikschulen sowie Sven Gaudernack als 1. Vorstitzender der Musikschule begrüßten die anwesenden Gäste. Darunter befanden sich u.a. Mitglieder der Stadt- und Gemeinderäte Wallerstein und Nördlingen und Lehrkräfte der Rieser Musikschule. Auch einer der Gründer der Musikschule, Ernst Mayer, Mitglieder und Lehrkräfte der ersten Stunde und Ehrenmitglieder des Musikschulvereins waren vertreten. Des Weiteren konnte Sven Gaudernack auch Bügermeister Thomas Heydecker aus Oettingen und weitere Ehrengäste begrüßen. Nach einem kurzen Rückblick auf die Historie der Musikschule von Sven Gaudernack, sprach Georg Stoller ein Grußwort und betonte, wie reibungslos der Übergang der Antonio-Rosetti Musikschule in die Außenstelle der Rieser Musikschule erfolgte. Er bedankte sich bei allen Beteilgten dafür. Rita Ortler fand sehr persönliche Worte für das Bestehen der Musikschule in Nördlingen und betonte, wie außerordentlich wichtig die musikalische Bildung für unsere Gesellschaft ist. Die Stadt Nördlingen- so Ortler- wird die Rieser Musikschule auch in Zukunft unterstützen. Vom bayerischen Musikschulverband gratulierte Martin Klein herzlich zum Jubiläum. Er erläuterte kurz die Struktur des Verbandes und bedankte sich ausdrücklich bei den Kommunen Nördlingen, Oettingen, Wemding, Wallerstein, Möttingen und Wechingen die durch ihre freiwillige Leistung vielen Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit eröffnen, hoch qualifizierten Musikunterricht zu erhalten. Nach der Ehrung für 40 Jahre Lehrtätigkeit von Elke Moll, sowie dem Dank an alle Lehrkräfte und an den aktuellen Vorstand durch Schulleiterin Julia Rabel endete dieser kleine Empfang mit Häppchen und guten Gesprächen.

