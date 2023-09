Drei Gartenhäuser in Wallerstein aufgebrochen

In Wallerstein ist in drei Häuser einer Kleingartenanlage eingebrochen worden. Gefunden haben die Unbekannten kaum etwas.

In der Kleingartenanlage in Wallerstein sind zwischen Samstag, 17 Uhr, und Montag, 16.20 Uhr, drei Gartenhäuser aufgebrochen worden. Diese waren nach Angaben der Polizei jeweils mit Vorhängeschlössern gesichert, die jeweils aufgehebelt oder aufgezwickt wurden. In den Gartenhäusern befanden sich kaum Wertgegenstände. Der Diebstahlschaden beläuft sich deshalb nur auf 20 Euro, der entstandene Sachschaden für die Vorhängeschlösser liegt bei 40 Euro. (AZ)