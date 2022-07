Ein emotionales neuntes Jahr

Plus Die Neuntklässler der Moll-Berczy-Mittelschule Wallerstein haben ihren Abschluss geschafft. Michelle Buda, Hannah Desir und Jana Wizinger sind die Jahrgangsbesten.

16 Absolventinnen und Absolventen der Moll-Berczy-Mittelschule Wallerstein haben ihren Abschluss geschafft. Dazu wurden ihnen die Abschlusszeugnisse überreicht.