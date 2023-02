Ein lebendiges Wallerstein: Dafür gibt es Fördergelder

Im Gemeinderat geht es nicht nur darum, wofür die Kommune Geld bekommt. Auch die Bürgerinnen und Bürger können von Fördermitteln profitieren.

Wallerstein mit einem lebendigen Zentrum, energetisch optimierten Gebäuden, einem vielfältigen Einzelhandel, begrünten Plätzen und Fassaden sowie verbesserter Barrierefreiheit: Das sind die Ziele des "integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepts", kurz ISEK genannt. Bis 2038 sollen sie erreicht werden, aufgestellt wurden sie bereits 2017. Im Wallersteiner Gemeinderat wurde jetzt wieder über das Thema gesprochen.

Stadtplaner Andreas Raab aus München stellten den Gemeinderäten die neu erstellten Sanierungsrichtlinien sowie die dazugehörige Gestaltungsfibel vor. Wichtig dabei für die Bürger: Im Rahmen der Städtebauförderung können kleinere private Baumaßnahmen im zuvor festgesetzten Sanierungsgebiet "Ortskern" vom Markt Wallerstein gefördert werden. Damit soll insbesondere ein finanzieller Anreiz für privates gestalterisches Engagement geschaffen werden, das wesentlich zu einer Aufwertung des Ortsbildes beiträgt.

Für diese Maßnahmen bekommt Wallerstein Fördermittel

In den vorausgehenden Untersuchungen zur Ausweisung des Sanierungsgebiets "Ortskern" wurden städtebauliche und gestalterische Mängel und Missstände festgestellt, nicht nur was den Zustand betrifft, sondern auch Leerstände und Unternutzungen ehemaliger Gaststätten. Raab stellte den Gemeinderäten vor, welche Maßnahmen entsprechend der neuen Sanierungsrichtlinien gefördert werden könnten. Neben Zielen der Denkmalpflege sind das auch ökologisch wirksame Maßnahmen im Sinne des Klimaschutzes. Passt sich Wallerstein den Folgen des Klimawandels an, wird das ebenfalls gefördert – Grün statt Beton wäre hier also die Losung. Angesichts des demografischen Wandels sind auch Maßnahmen zur Verbesserung des barrierefreien Zugangs zu den Gebäuden förderfähig.

Geld gibt es auch, wenn es um die Wiederinbetriebnahme, Neuansiedlung und Aufwertung bestehender Einzelhandels‐, Dienstleistungs‐ und Gastronomiebetriebe geht. Eine enge öffentlich‐private Kooperation mit Betreibern und Immobilieneigentümern wird dabei angestrebt. Nicht gefördert werden Maßnahmen zur Modernisierung der Anlagentechnik, der Bau von Sonnenkollektoren, Solarzellen und Photovoltaikanlagen, sowie Maßnahmen, die keine oder nur geringe gestalterische Verbesserungen bewirken. Die Förderung beträgt maximal 30 Prozent der förderfähigen Kosten. Dies wird im Einzelfall individuell geprüft, die maximale Förderung pro Maßnahme beträgt 25.000 Euro.

Die Gestaltungsfibel versteht sich als Leitfaden, um das aufgelegte Förderprogramm bestmöglich anwenden zu können. Die darin enthaltenen Empfehlungen bilden das Herzstück, mit anschaulichen Beispielen und Bildmaterial, wie Gebäude und Freiflächen optimal gestaltet und weiterentwickelt werden können. Es wurde vom Gemeinderat beschlossen, dass zumindest jeder Haushalt im ausgeschriebenen Sanierungsgebiet ein Druckexemplar zugeschickt bekommen soll. Die Drucke sollen zeitnah beauftragt werden.

