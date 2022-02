Wallerstein

vor 10 Min.

Einbrecher steigen übers Dach in Wallersteiner Einkaufsmarkt ein

Unbekannte sind in einen Verkaufsmarkt in der Benzenzimmerner Straße eingebrochen. Die Polizei sucht nach Hinweisen aus der Bevölkerung zu einem weißen Kastenwagen.

Plus Wer seinen Wocheneinkauf am Montagvormittag im Wallersteiner Netto erledigen wollte, konnte den Markt nicht betreten. Dort ermittelte die Kripo nach einem Einbruch.

Von Verena Mörzl

Noch am Montagvormittag pfiff der Wind durch das Ries. Laut Feuerwehren und Polizei hat Sturmtief Roxana zumindest im Krater keine größeren Schäden verursacht. Doch es hätte schlimmer kommen können, der Deutsche Wetterdienst warnte vor starken Sturmböen. Die meisten Rieserinnen und Rieser jedenfalls waren froh, zu Hause zu sein. Doch nicht überall war es am Wochenende ruhig. Zwischen Freitagabend und Montagmorgen sind Einbrecher in die Netto-Filiale eingestiegen und haben erheblichen Schaden angerichtet. Haben sie womöglich auf den Schutz einer stürmischen Nacht gewartet?

