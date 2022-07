Wallerstein

10:25 Uhr

Einbruch in Firma in Wallerstein

Die Polizei weiß noch nicht, ob in einer Wallersteiner Firma etwas gestohlen wurde.

In eine Firma in Wallerstein ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag eingebrochen worden. Noch ist nicht klar, ob etwas gestohlen wurde.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat ein Sicherheitsdienst eine aufgehebelte Tür an einem Firmengebäude im Industriegebiet in Wallerstein festgestellt. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 150 Euro, ob etwas gestohlen wurde, muss laut Polizeiangaben noch abgeklärt werden. (AZ)

Themen folgen