„Emil“ macht Wallersteiner Kinder mobil

Der neue Kinderbus der Kindertagesstätte in Wallerstein ist sehr beliebt, um Ausflüge mit den Kleinsten, den Krippenkindern der Einrichtung, zu machen. Den Kinderbus mit dem schönen Namen „Emil“ spendete die Raiffeisen-Volksbank Ries, die E-Motorisierung finanzierten die Eltern mit einer Crowdfunding-Aktion auf der Plattform der Bank. Zahlreiche Unterstützerinnen und Unterstützer spendeten für den Motor, so dass der Kinderbus in aufgerüsteter Version für Wallerstein bestellt wurde. Andreas Mayer von der Raiffeisen-Volksbank Ries in Wallerstein gratulierte herzlich zur erfolgreichen Aktion und wünschte gute Fahrt.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.