Erfolgreicher Abschluss Ausbildung und Weiterbildung

Innerhalb eines Stehempfangs würdigte die Stiftungsleitung Ulrike Wurm die durchwegs großartigen Leistungen und gratulierte den Auszubildenden ganz herzlich zum erfolgreichen Abschluss ihrer Ausbildung. Engagement, das weiterträgt. Engagement zeigt sich nicht nur in der täglichen Arbeit, sondern auch in der Bereitschaft, sich für unsere Einrichtung weiterzubilden und damit verbundene zusätzliche Aufgaben zu übernehmen. Wir gratulieren herzlich zur bestandenen Prüfung und danken für den Einsatz, der uns alle bereichert. Neben der 1-jährigen Ausbildung zum Pflegefachhelfer bzw. der 3-jährigen generalistischen Ausbildung zur Pflegefachkraft absolvierte Hr. Lämmermeier Markus die Weiterbildung zur Einrichtungsleitung sehr erfolgreich. Die Stiftungsleitung überreichte jedem Absolventen einen kleinen Blumengruß sowie ein persönliches Geschenk.

