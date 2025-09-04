Icon Menü
Wallerstein: Erfolgreicher Abschluss Ausbildung und Weiterbildung

Wallerstein

Erfolgreicher Abschluss Ausbildung und Weiterbildung

Die Fürstin Wilhelmine Alten- und Pflegeheim Stiftung Wallerstein bildet erfolgreich aus.
Von Ulrike Wurm
    v. li. nach re. Jörg Weber, generalistische Ausbildung, Stefanie Zieher, Linda Mölle-Schenkenhofer bd. Ausbildung Pflegefachhelfer, Markus Lämmermeier Weiterbildung zum Einrichtungsleiter, Ulrike Wurm Stiftungsleitung
    v. li. nach re. Jörg Weber, generalistische Ausbildung, Stefanie Zieher, Linda Mölle-Schenkenhofer bd. Ausbildung Pflegefachhelfer, Markus Lämmermeier Weiterbildung zum Einrichtungsleiter, Ulrike Wurm Stiftungsleitung Foto: Monika Seiler

    Innerhalb eines Stehempfangs würdigte die Stiftungsleitung Ulrike Wurm die durchwegs großartigen Leistungen und gratulierte den Auszubildenden ganz herzlich zum erfolgreichen Abschluss ihrer Ausbildung. Engagement, das weiterträgt. Engagement zeigt sich nicht nur in der täglichen Arbeit, sondern auch in der Bereitschaft, sich für unsere Einrichtung weiterzubilden und damit verbundene zusätzliche Aufgaben zu übernehmen. Wir gratulieren herzlich zur bestandenen Prüfung und danken für den Einsatz, der uns alle bereichert. Neben der 1-jährigen Ausbildung zum Pflegefachhelfer bzw. der 3-jährigen generalistischen Ausbildung zur Pflegefachkraft absolvierte Hr. Lämmermeier Markus die Weiterbildung zur Einrichtungsleitung sehr erfolgreich. Die Stiftungsleitung überreichte jedem Absolventen einen kleinen Blumengruß sowie ein persönliches Geschenk.

    Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt

    Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.
    Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!

