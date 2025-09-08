Ferienprogramm der Frauengruppe Wallerstein

Icon vergrößern Juniorhelferkurs Foto: Sabine Hoffmann Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Juniorhelferkurs Foto: Sabine Hoffmann

Die Frauengruppe Wallerstein organisierte zusammen mit dem BRK Nordschwaben zwei Erste Hilfe Kurse für Kinder. Beide Kurse wurden von jeweils 18 Kindern mit sehr viel Spaß und Interesse besucht. Isabell Schiele vom BRK Nordschwaben zeigte den Kindern viele interessante Dinge, wie man sich in Notfällen verhalten soll. Von der 112, über das Verbinden von kleinen und großen Wunden, von Hilfe holen bis zur stabilen Seitenlage, wurde alles kindgerecht erklärt und geübt. Die größeren Kinder lernten neben der Reanimation auch den richtigen Umgang mit dem Defibrillator. Zwischen den beiden Kursen bekamen die Kinder die Möglichkeit einen Rettungswagen mit Herrn Fritz Ackermann zu erkunden und zu bestaunen. Mit vielen Informationen und kleinen Geschenken vom BRK, ging ein wunderschöner Nachmittag zu Ende. Der SC Wallerstein unterstützte die Aktion, indem er das Sportheim kostenlos zur Verfügung stellte und die Getränke der Kinder übernahm.

