Feuerwehr löscht Motorenbrand in einer Biogasanlage in Wallerstein

Rund 40 Einsatzkräfte sind am Dienstag bei einem Brand in Wallerstein im Einsatz. Die Polizei hat bereits eine Ursache für das Feuer gefunden.

Ein Feuer im Motorenhaus einer Wallersteiner Biogasanlage hat am Dienstag einen Schaden in Höhe von rund 50.000 Euro verursacht. Nach Angaben der Polizei soll der Brand in einem Verbrennermotor entstanden sein, der durch eine Starterbatterie ausgelöst wurde. Der Motor und die gesamte Elektrik im Gebäude wurden dadurch erheblich beschädigt.

Die Polizei schließt ein Fremdverschulden aus. Personen waren zu keiner Zeit gefährdet. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden in Höhe von mindestens 50.000 Euro. Rund 40 Kräfte der freiwilligen Feuerwehr Baldingen und Wallerstein waren an der Brandstelle eingesetzt. (AZ)