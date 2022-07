Feuerwehr Wallerstein feiert 150-jähriges Jubiläum: "Erlebt man ja nicht häufig"

Plus Nach zwei Partyabenden läutet ein Umzug den Ausklang des Jubiläumsfests der Feuerwehr Wallerstein ein. Gutes Wetter und das Programm runden das Jubiläum ab.

Ob Dachluke, ein Gartenstuhl, der Bordstein oder gar ein Baugerüst: Beim Festumzug zum Gründungs-Jubiläum der Freiwilligen Feuerwehr Wallerstein machen es sich die Zuschauerinnen und Zuschauer überall gemütlich. Auch wenn das Wetter bei knapp 30 Grad kaum zu wünschen übrig lässt, sorgen sowohl das Publikum als auch die Umzugteilnehmer für Erfrischung. Und zusätzlich zum umjubelten Umzug weht ein Hauch der Tour de France durch den Markt Wallerstein.