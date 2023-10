Flamme in Ofenrohr: Drei Feuerwehren rücken aus

Eine Bewohnerin sieht eine Stichflamme in einem Ofenrohr. Sie greift sofort zum Telefon.

Eine Stichflamme in einem Ofenrohr hat einen Feuerwehreinsatz in Wallerstein ausgelöst. Laut Polizeibericht beobachtete eine Bewohnerin die Flamme am Donnerstag, gegen 14 Uhr, und verständigte sofort die Feuerwehr. Die Wehren aus Wallerstein, Ehringen und Löpsingen rückten aus. Sie konnten das Feuer sehr schnell löschen, so dass keine Personen zu Schaden kamen und auch kein Sachschaden entstand. (AZ)