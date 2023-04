Georg Stoller ist für die Bürgermeisterwahl in Wallerstein nominiert

Die PWG Wallerstein kürt offiziell ihren Bürgermeisterkandidaten. Der 59-Jährige will die Gemeinde weiter voranbringen und hat Ideen für ein Ärztehaus.

Die Parteifreie Wählergemeinschaft (PWG) Wallerstein hat am Montagabend Georg Stoller als ihren Kandidaten für die Bürgermeisterwahl am 18. Juni offiziell nominiert. Er erhielt von den 19 Wahlberechtigten eine 100-prozentige Zustimmung. Als stellvertretender Bürgermeister führt er seit Anfang 2022 die Amtsgeschäfte in der Marktgemeinde. Stoller ist 59 Jahre alt und vom Beruf Landwirtschaftsmeister. Er ist verheiratet, hat drei Kinder und vier Enkel.

Stoller war bisher Zweiter Bürgermeister von Wallerstein

„Dass es bald eine Bürgermeisterwahl geben wird, haben wir uns alle nicht gewünscht“, erklärte Georg Stoller mit Blick auf den Tod von Joseph Mayer. „Am 1. Februar des vergangenen Jahres hat er mich zu sich gerufen und mir von seiner gesundheitlichen Situation berichtet“. Gleichzeitig bat er mich, die Amtsgeschäfte zu übernehmen.

Sollte er zum Mayer-Nachfolger gewählt werden, wolle er in den nächsten Jahren Wallerstein weiter nach vorne bringen, so Stoller in einer kurzen Ansprache an die anwesenden PWG-Mitglieder im Café Weißgerber. Obwohl die Kommune unter einem finanziellen Druck stehe, gelte es, in die Zukunft gerichtete Aufgaben anzupacken.

Stoller will ein Ärztehaus etablieren

Stoller nannte unter anderem die Fortführung der Kanalsanierungen im Hauptort und den Ortsteilen, die Erweiterung des Kindergartens, die Etablierung eines Ärztehauses sowie die Sicherung des Schulstandortes Wallerstein. Zurückhaltung kündigte er bei der Ausweisung neuer Baugebiete an. Man werde zwar nicht ganz darauf verzichten. „XXL-Wohngebiete“ würden jedoch auf absehbare Zeit nicht mehr kommen. Auf Eis gelegt sei derzeit der Bau eines neuen Jugendhauses. Die Planungen hätten ergeben, dass die Lärmbelastung an dem vorgesehenen Standort für die Anwohner zu groß wäre. Er bleibe jedoch im Gespräch mit der Jugend. Das Thema stehe weiterhin auf der Agenda.

Der stellvertretende Bürgermeister wies zudem auf seine lange kommunalpolitische Erfahrung hin, die ihm als neuer Rathauschef zugutekommen würde. Inzwischen sei er 21 Jahre Mitglied im Gemeinderat. Ausdrücklich hob Stoller das sehr gute und offene Miteinander in dem Gremium hervor.

Bei der Wahl im Juni trete er für die nächsten sechs Jahre an. Das Verhältnis zu seinem Mitbewerber Andreas Lemmermeyer bezeichnete er als problemlos. Persönliche Angriffe auf ihn werde es von seiner Seite keinesfalls geben.

Wahlveranstaltung in der Wallersteiner Mehrzweckhalle

Am 25. Mai plant Stoller eine zentrale Wahlveranstaltung in der Wallersteiner Mehrzweckhalle. Auf einzelne Termine in den Ortsteilen wolle er verzichten.

Zuvor hatte der PWG-Vorsitzende Thomas Schmidt auf die gute Aufstellung der Parteifreien in der Marktgemeinde verwiesen. „Wir stellen die meisten Gemeinderäte. Allein deshalb betrachten wir es als unsere Pflicht, einen eigenen Bürgermeisterkandidaten zu stellen“, sagte Schmidt.