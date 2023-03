Wallerstein

vor 33 Min.

Georg Stoller will Wallersteins neuer Bürgermeister werden

Georg Stoller will bei der Bürgermeisterwahl in Wallerstein kandidieren.

Plus Seit 14 Monaten führt der Zweite Bürgermeister in Wallerstein die Amtsgeschäfte. Bei der Bürgerversammlung in der Mehrzweckhalle kündigt er seine Kandidatur an.

Von Bernd Schied

Die Bürgerversammlung in der Wallersteiner Mehrzweckhalle neigte sich am Mittwochabend kurz nach 22 Uhr bereits dem Ende zu, als Georg Stoller nochmals das Saalmikrofon anmachte. Er verwies auf die im Juni anstehende Bürgermeisterwahl und sprach dann den entscheidenden Satz: „Ich werde für das Bürgermeisteramt kandidieren.“ Der Großteil der rund 100 Besucher applaudierte spontan ob dieser Ankündigung des Stellvertreters des verstorbenen Rathauschefs Joseph Mayer. Seit inzwischen 14 Monaten führt Stoller die Amtsgeschäfte.

