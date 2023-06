Wallerstein

Georg Stoller wird noch diesen Monat als neuer Bürgermeister vereidigt

Plus Mit deutlichem Vorsprung siegt der 59-jährige Landwirtschaftsmeister vor seinem Konkurrenten Andreas Lemmermeyer. Die Ergebnisse in den einzelnen Wahlbezirken.

Georg Stoller ist neuer Bürgermeister der Marktgemeinde Wallerstein. Der 59-jährige bisherige stellvertretende Rathauschef wurde am Sonntag mit 87,6 Prozent der Stimmen zum Nachfolger von Joseph Mayer gewählt, der im Februar nach schwerer Krankheit verstorben war. Sein Mitbewerber Andreas Lemmermeyer aus Birkhausen kam auf 12,4 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 59,7 Prozent.

Sein neues Amt wird Stoller am 27. Juni antreten. An diesem Tag wird er im Rahmen einer Gemeinderatssitzung vereidigt. Die Amtszeit beträgt sechs Jahre. In einer ersten Stellungnahme zeigte sich der Wahlsieger sehr zufrieden mit seinem Ergebnis. Er sei ohne Erwartungen, wieviel Prozent er holen würde, in die Wahl gegangen. Er freue sich auf seine neue Aufgabe und die Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat, betonte er im Gespräch mit unserer Redaktion nach der Bekanntgabe des vorläufigen Endergebnisses. Seinem Mitbewerber zollte er Respekt. Der Wahlkampf sei respektvoll und fair verlaufen.

