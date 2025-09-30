Icon Menü
Hausarztpraxis schließt: Bürgermeister Stoller enttäuscht über fehlende Kommunikation

Wallerstein

Hausarztpraxis schließt: Bürgermeister zeigt sich enttäuscht

Dr. Bettina Kehrle beendet ihre Arbeit in der Marktgemeinde. Was Rathauschef Georg Stoller dazu sagt und was er jetzt vorhat.
Von Bernd Schied
    Dr. Bettina Kehrle schließt ihre Hausarztpraxis in Wallerstein. Bürgermeister Georg Stoller wurde von dieser Nachricht überrascht. Foto: Sebastian Kahnert, dpa (Symbolbild)

    Nur noch bis Ende Oktober findet die reguläre Sprechstunde statt: Dr. Bettina Kehrle gibt, wie berichtet, ihre Hausarztpraxis in Wallerstein auf. Einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin gebe es nicht, teilte die Medizinerin mit. Völlig überrascht davon war Wallersteins Bürgermeister Georg Stoller, als er von unserer Redaktion dazu um eine Stellungnahme gebeten wurde. „Ich wusste davon bisher nichts“, so der Rathauschef, der keinen Hehl daraus machte, dass er von der mangelnden Kommunikation Kehrles gegenüber der Gemeinde enttäuscht sei. „Frau Kehrle hat zwar vor einiger Zeit um einen Termin bei mir im Rathaus gebeten, diesen aber kurzfristig wieder abgesagt. Ich vermute, dass sie dabei ihren Entschluss mitteilen wollte“, so Stoller weiter.

