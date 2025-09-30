Hausarztpraxis schließt: Bürgermeister zeigt sich enttäuscht

Nur noch bis Ende Oktober findet die reguläre Sprechstunde statt: Dr. Bettina Kehrle gibt, wie berichtet, ihre Hausarztpraxis in Wallerstein auf. Einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin gebe es nicht, teilte die Medizinerin mit. Völlig überrascht davon war Wallersteins Bürgermeister Georg Stoller, als er von unserer Redaktion dazu um eine Stellungnahme gebeten wurde. „Ich wusste davon bisher nichts“, so der Rathauschef, der keinen Hehl daraus machte, dass er von der mangelnden Kommunikation Kehrles gegenüber der Gemeinde enttäuscht sei. „Frau Kehrle hat zwar vor einiger Zeit um einen Termin bei mir im Rathaus gebeten, diesen aber kurzfristig wieder abgesagt. Ich vermute, dass sie dabei ihren Entschluss mitteilen wollte“, so Stoller weiter.

