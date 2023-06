Wallerstein

Haushalt 2023: Wallerstein investiert 5,8 Millionen Euro in Bauvorhaben

Plus Der Gemeinderat in Wallerstein genehmigt den Haushalt für das Jahr 2023 einstimmig. Doch vorerst kann die Kommune keine weiteren Projekte angehen.

Von Bernd Schied

Die Finanzen der Marktgemeinde Wallerstein sind in diesem Jahr so angespannt wie noch nie. Dies liegt in erster Linie an der Vielzahl der Investitionen, die am Laufen sind oder zeitnah anstehen. Allein für Bauvorhaben sind 5,8 Millionen Euro im Haushalt eingeplant. Ob alle letzten Endes umgesetzt werden, ist noch nicht absehbar.

Der künftige Bürgermeister und bisherige Stellvertreter Georg Stoller und sein Kämmerer Nico Hoffmann haben dem Gemeinderat nach Vorberatungen im Finanzausschuss einen Rekordhaushalt mit einem Volumen von 14,5 Millionen Euro vorgelegt.

