Heiratsantrag mit Maibaum: Sie sagt Ja, aber dann wird der Baum geklaut

Die Verlobungsfeier von Marco Scherer und Lena Lasser aus Wallerstein wurde am 1. Mai nur durch eines getrübt: Ihr Verlobungsmaibaum wurde gestohlen.

Der 30. April wird für Marco Scherer und Lena Lasser aus Wallerstein ein besonderer Tag bleiben, der 1. Mai dafür wohl eher weniger: Mit dem dritten Maibaum hatte Marco vor der Mainacht seiner Lena traditionsgemäß einen Heiratsantrag gemacht; Lena sagte "Ja". Nach der Nacht dann der Schock – der Baum war weg.

Das Maibaumstehlen sei ja Tradition, sagt Marco Scherer. Aber: "Zur Tradition gehört eigentlich auch ein Zettel mit einer Auslöseforderung." Von so einem Zettel war aber weder an der Stelle des Baumes noch im Briefkasten irgendeine Spur. "Der Baum war einfach weg", sagt Scherer.

Unter einem Vorwand lockte Scherer seine Verlobte zum Maibaum

Bis dahin lief aber alles nach Plan. Marco Scherer und Lena Lasser waren gemeinsam auf dem Maibaumfest in Wallerstein, das verließ Scherer aber, um noch eine Besorgung zu machen. Vom Zuhause der beiden rief Scherer dann Lasser an, dass er es nicht mehr auf das Fest schaffe: "Er hatte angeblich die Würstl nicht vertragen", sagt Lasser und lacht. Scherer lockte sie dann unter einem Vorwand nach Hause – und überraschte sie dort mit dem Verlobungsmaibaum.

"Der dritte Maibaum bedeutet hier im Ries ja, dass man einen Heiratsantrag machen muss", sagt Scherer. Die erste gemeinsame Mainacht fiel 2020 in ein Schaltjahr, was in der Tradition bedeutet, dass ausnahmsweise die Frau dem Mann den Baum stellt. Vergangenes Jahr stellte Scherer seiner nun Verlobten einen Baum vor das Haus, dieses Jahr dann den Verlobungsbaum. "Da habe ich acht Rosen rangesteckt", sagt Scherer. Die Acht dient liegend als Symbol der Unendlichkeit und stellt zudem zwei Ringe dar – ein passendes Zeichen also für eine Verlobung.

Der Diebstahl ohne Auslöseforderung ist letztlich in der ganzen Freude dennoch ein kleiner Wermutstropfen. "Zumindest haben wir ein Bild davon, das bereiten wir gerade als Plakat auf", sagt Scherer. Falls der Verlobungsmaibaum aber seinen Weg zurück zum glücklichen Paar findet, sind die beiden bereit, eine Auslöse zu zahlen. Die Auslöseforderung kann direkt an Marco Scherer unter Telefon 0160/5806858 gestellt werden.