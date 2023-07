Wallerstein

vor 33 Min.

Kater eingeschläfert, Katze vermisst: Wer schießt in Wallerstein auf Tiere?

Plus Vor Jahren wurde bereits auf den nun eingeschläferten Kater in dem Wallersteiner Wohngebiet geschossen – die Polizei ermittelt.

Von Verena Mörzl Artikel anhören Shape

Eine bislang unbekannte Person hat mit einer Luftpistole in Wallerstein auf einen Kater geschossen. Wegen der Verletzungen musste ihn ein Tierarzt einschläfern. Wie die Polizei berichtet, soll sich der Fall bereits am Dienstag, 25. Juli, in einem Wohngebiet am Ortsrand zugetragen haben. Vor ein paar Jahren hat es die Katze schon einmal erwischt.

Der aktuelle Vorfall ereignete sich nach Angaben der Polizei in der Moll-Berczy-Straße. Es handelt sich um eine klassische Wohnsiedlung. Die Menschen leben dort in Ein- und Mehrfamilienhäusern. Manche Gebäude werden gerade erst errichtet, manche sind deutlich älter. Am Montag tigern in der Ringstraße Richtung Birkhausen zwei Katzen umher. Zwei Plakate geben Hinweise auf eine vermisste, schwarz-weiße Katze.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen