Landkreisturnier Grundschulfußball an der Max-Dünßer-Grundschule Wallerstein

Beim diesjährigen Wettbewerb „Fußball in der Grundschule“ im Landkreis Donau-Ries nahmen insgesamt 15 Schulen teil. In mehreren Vorrundenturnieren qualifizierten sich acht Grundschulen für das Kreisfinale, das bei optimalen Witterungsbedingungen auf dem Sportplatz in Wallerstein ausgetragen wurde. Nach der Begrüßung durch Rektorin Brigitte Ulbricht, Lehrerin Doris Eder und Kreisobmann Sascha Polanec startete die Gruppenphase, in der die Teilnehmer des Halbfinales ermittelt wurden. Die Grundschulen aus Oberndorf, Wemding, Donauwörth und Deiningen setzten sich letztendlich in durchwegs fairen Begegnungen durch, die von den ehrenamtlichen Schiedsrichtern Ralf Jaumann, Joachim Fischer und Andreas Uhl geleitet wurden. Als Favorit galt die Grundschule Deiningen, die sich als Titelverteidiger mit deutlichen Siegen hervortat. Die Teams aus Wemding und Deiningen erreichten schließlich das Finale, das die Deininger erneut für sich entscheiden konnten und damit zum zweiten Mal in Folge ungeschlagen den Kreismeistertitel erzielten. Den dritten Platz sicherte sich die Grundschule Oberndorf durch einen Sieg gegen die Mangold-Grundschule Donauwörth. Die gastgebende Mannschaft aus Wallerstein verpasste die Finalspiele nur äußerst knapp und belegte den fünften Rang vor den Teams aus Amerdingen, Mertingen und Löpsingen. Die siegreiche Mannschaft erhielt einen Pokal und einen Fußball, gestiftet vom Bayerischen Fußballverband. Zusätzlich wurden alle Finalteilnehmerinnen und -teilnehmer mit Sachpreisen bedacht, die von der Raiffeisen-Volksbank Ries eG gesponsert wurden. Für die Verpflegung sorgten der Elternbeirat der Max-Dünßer-Grundschule unter der Leitung von Frau Bettina Westphal und die Bäckerei Weißgerber aus Wallerstein.

