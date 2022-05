Wallerstein

vor 50 Min.

Lena Rauwolf gewinnt 1000 Euro beim Retro-Rätsel unserer Zeitung

Die 31-Jährige erkennt den Fehler auf dem historischen Foto in unserem Bayernteil am Samstag. Sie schickt eine SMS - und erhält 1000 Euro in bar.

Von Martina Bachmann

Lotto hat Lena Rauwolf noch nie gespielt. Und normalerweise mache sie auch nicht bei irgendwelchen Gewinnspielen mit, sagt die 31-Jährige. Doch als sie am Samstagmorgen die Rieser Nachrichten als E-Paper auf ihrem Tablet liest, da stößt sie auf der Seite zwölf im Bayernteil auf das große Retro-Rätsel. Auf dem Foto aus dem Jahr 1954 sind drei Personen abgebildet - ein Mann, ein Bub und eine Frau mit Kopftuch, die gerade offensichtlich bei einer Brotzeit eine kurze Pause von Erntearbeiten machen. Doch etwas passt nicht auf das Bild. Es ist das Smartphone, das da auf dem Traktor befestigt ist. Lena Rauwolf greift zu ihrem eigenen und schickt eine SMS mit der richtigen Antwort an unsere Zeitung. Wenige Stunden später erhält sie einen Anruf von einer anonymen Nummer - und geht erst einmal gar nicht ans Telefon: "Bei anonymen Anrufen gehe ich eigentlich nicht ran." Doch es klingelt kurze Zeit später noch einmal, wieder versucht ein anonymer Anrufer die junge Frau zu erreichen. Gewinnerin: Erst vermutet sie einen Scherz Dieses Mal antwortet die Erzieherin - und erfährt, dass da jemand von der Zeitung in der Leitung ist. Die 31-Jährige sagt mit einem Schmunzeln, sie hatte erst gar nicht mehr daran gedacht, dass sie ja am Morgen beim Gewinnspiel mitgemacht habe. Und als ihr die Dame etwas von 1000 Euro erzählt habe, da habe sie das gar nicht glauben wollen: "Ich habe erst gedacht, da veräppelt mich jemand." Von wegen: Am Sonntagmorgen bekommt Lena Rauwolf ihre gewonnenen 1000 Euro von RN-Redaktionsleiterin Martina Bachmann überreicht. Sie ist erst einmal baff, hatte eher mit einem Scheck gerechnet als mit Bargeld. Und dann freut sie sich richtig über das gewonnene Geld. Und das komme auch gerade zur richtigen Zeit. Gewinnspiel: Es geht in den Urlaub nach Rhodos Lena Rauwolf will nämlich in den Urlaub fliegen. Nach den Corona-Jahren soll es auf die griechische Insel Rhodos gehen - da hatte es am Sonntag übrigens zwischen 17 und 22 Grad und Sonnenschein: "Ich habe schon gebucht, eine Woche." Lena Rauwolf freut sich sehr auf den Urlaub im sonnigen Süden, zuletzt ging es eher in Richtung Österreich. Und sollte anschließend noch ein wenig vom Geld übrig sein, dann hat sie auch dafür schon eine Idee. Denn ihren 30. Geburtstag konnte die Wallersteinerin nicht richtig feiern - die Pandemie war der Grund. Das Fest könnte man jetzt nachholen, überlegt Lena Rauwolf. An diesem Sonntag jedenfalls wird erst einmal mit der Familie der Muttertag gefeiert, alle grillen gemeinsam. Und vielleicht stoßen die Rauwolfs dann auch auf den Gewinn von Lena bei unserem Retro-Rätsel an. Allen weiteren Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus dem Ries drücken wir selbstverständlich die Daumen. (AZ)

Themen folgen