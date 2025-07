Lernen unter freiem Himmel

Die Maria-Ward-Realschule freut sich über eine besondere Neuerung: Ein Klassenzimmer im Grünen bereichert ab sofort den Schulalltag. Gerade in den warmen Sommermonaten bietet der Unterricht im Freien eine willkommene Abwechslung zum klassischen Klassenzimmer. Mit viel Engagement und Freude haben die Schülerinnen und Schüler der Gartengruppe an der Gestaltung des Grünen Klassenzimmers gearbeitet. Unter freiem Himmel und bei schönem Wetter setzten sie zusammen mit Christiane Brunner die Idee des Schulleiters Till Tröster um, um später das Lernen in der Natur zu ermöglichen. Die Fläche im Schulgarten wurde hergerichtet, mit Kies befüllt und Sitzbänke wurden gebaut. Das neue grüne Klassenzimmer fördert nicht nur die Konzentration, sondern auch das Bewusstsein für Umwelt und Nachhaltigkeit – ein echter Gewinn für die gesamte Schulgemeinschaft. Ein herzlicher Dank geht an den ehemaligen Schüler Tobias Schormüller (Schormüller Natursteine & Transporte), der den Kies sponserte, sowie allen fleißigen Helferinnen und Helfern.

