Lkw-Fahrer verursacht Unfall und fährt einfach weiter

Ein Autofahrer muss einem Sattelzug ausweichen, der nicht nur auf seiner Straßenseite fährt. Der Schaden beträgt 6000 Euro.

Ein Verkehrsunfall hat sich am Dienstagnachmittag auf der Staatsstraße 1060 zwischen Wallerstein und Benzenzimmern ereignet. Gegen 14.30 Uhr kam laut Polizeibericht einem 29-jährigen Autofahrer ein Sattelzug entgegen, der zum Teil auf der anderen Straßenseite fuhr.

Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, lenkte der 29-Jährige nach rechts und fuhr dabei in eine Schutzplanke. Der 29-Jährige blieb unverletzt, jedoch entstand ein Gesamtsachschaden von mehr als 6000 Euro. Der Lkw-Fahrer hingegen habe seine Fahrt unbekümmert in Richtung Wallerstein fortgesetzt. Zeugenhinweise an die Polizei Nördlingen unter Telefon 09081/29560. (AZ)