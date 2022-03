Mann fährt mit 0,5 Promille - Bußgeld von 500 Euro

Ein Mann wird in Wallerstein von der Polizei angehalten. Die nimmt Alkoholgeruch wahr.

Ein 38-Jähriger ist am Dienstagabend unter Alkoholeinfluss Auto gefahren. Mit einer gemessenen Atemalkoholkonzentration von mehr als 0,5 Promille musste der Mann noch an Ort und Stelle sein Auto stehen lassen.

Der Fahrer war gegen 20.30 Uhr in der Birkhauser Straße in Wallerstein zur Verkehrskontrolle angehalten worden. Dabei nahmen die Beamten nach eigenen Angaben Alkoholgeruch wahr und führten einen Test durch. Den Mann erwartet nun ein Bußgeld von 500 Euro, zwei Punkte in der Verkehrssünderkartei sowie einen Monat Fahrverbot. (AZ)