Mann flüchtet vor der Polizei und fährt gegen einen Baum

Die Polizei will einen Autofahrer kontrollieren, doch der fährt mit überhöhter Geschwindigkeit davon. Doch seine Flucht endet plötzlich, geht jedoch halbwegs glimpflich aus.

Eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Nördlingen wollte am Donnerstag gegen 2.30 Uhr zwischen Löpsingen und Wallerstein einen Pkw-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterziehen. Der 44-jährige Fahrer sei allerdings der Anhalteaufforderung nicht nachgekommen, sondern flüchtete über die Feldwege, wie es im Polizeibericht heißt.

Bei der Verfolgungsfahrt mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit verlor der Mann in einer Kurve die Kontrolle über seinen Pkw und fuhr gegen einen Baum. Der Fahrer sei "wie durch ein Wunder" unverletzt geblieben, an seinem Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro. Als Grund für seine Flucht gab er nach Polizeiangaben an, dass er verbotswidrig eine gesperrte Straße befahren habe und sich der drohenden Geldbuße entziehen wollte. Nun erhält er statt eines Bußgeldes eine Strafanzeige. (AZ)