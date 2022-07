Mopedfahrer übersieht in Wallerstein anderen Überholenden

Am Donnerstag wollen zwei Verkehrsteilnehmer in Wallerstein ein anderes Fahrzeug überholen. Dabei übersieht ein Mopedfahrer das bereits überholende Auto.

Ein 18-jähriger Mopedfahrer hat sich am Donnerstagnachmittag bei einem Überholfehler in Wallerstein verletzt. Gegen 17.05 Uhr befuhr er die Birkhausener Straße hinter einem landwirtschaftlichen Fahrzeug. Ein 19-jähriger Autofahrer, welcher hinter dem 18-Jährigen fuhr, setzte zum Überholen an.

Nach Angaben der Polizei übersah das der 18-jährige Mopedfahrer, der ebenfalls zum Überholen ansetzte. Dabei streifte er das Auto an der Beifahrerseite. Durch den Zusammenstoß entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5100 Euro. Der Mopedfahrer prellte sich den Fuß und musste ärztlich versorgt werden. (AZ)