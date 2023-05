Motorradfahrer kommt verletzt ins Krankenhaus

Ein Motorradfahrer kommt bei Wallerstein ins Rutschen. Der 35-Jährige kollidiert mit einem Wagen im Gegenverkehr.

Ein Unfall hat sich am Mittwoch, 17. Mai, gegen 11 Uhr in Wallerstein ereignet. Dort wollte ein 52-Jähriger mit seinem Motorrad auf die B25 bei Wallerstein auffahren. Hierbei kam er laut Polizeibericht ins Rutschen und kollidierte mit einem 35-jährigen Autofahrer im Gegenverkehr. Der Motorradfahrer wurde verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro. (AZ)