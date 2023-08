Wallerstein

Nach Streit unter Männern muss einer mit Verletzungen im Gesicht behandelt werden

Die Polizei findet den mutmaßlichen Täter am Dienstagmorgen in Nördlingen.

Nach einem Streit in einer Flüchtlingsunterkunft macht sich ein Angreifer aus dem Staub. Die Polizei greift ihn in den frühen Morgenstunden zu Fuß in Nördlingen auf.

In einer Unterkunft für Flüchtlinge hat es am Montagabend in Wallerstein gegen 23 Uhr einen handfesten Streit zwischen zwei der Bewohner gegeben. Wie die Polizei berichtet, hatte sich der mutmaßliche Täter bereits von der Unterkunft entfernt, als die Beamten eintrafen. Er konnte allerdings in den frühen Morgenstunden zu Fuß in Nördlingen aufgegriffen werden. Wie es zu der Streitigkeit kam, konnte aufgrund der Sprachbarriere zunächst nicht geklärt werden, teilt die Polizei weiter mit. Die Ermittlungen laufen. Einer der Beteiligten musste wegen seiner Verletzungen im Gesicht im Krankenhaus behandelt werden. (AZ)

