Neuer Wallersteiner Bürgermeister wird wohl im Juni gewählt

Plus Nach dem Tod von Joseph Mayer geht es um seine Nachfolge. Warum ein Termin für die Bürgermeisterwahl Ende Mai ausgeschlossen ist.

Nach dem Tod von Wallersteins Bürgermeister Joseph Mayer "soll" entsprechend dem Bayerischen Gemeinde- und Landkreiswahlgesetz innerhalb von drei Monaten ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin gewählt werden. Festgesetzt wird der Termin vom Landratsamt Donau-Ries als Rechtsaufsichtsbehörde in Absprache mit der Marktgemeinde. Weil es sich um eine "Soll-Bestimmung" handelt, kann allerdings von der Dreimonatsfrist abgewichen und die Wahl später angesetzt werden.