Polizisten nehmen 41-Jährigen in Wallersteiner Firma fest

Der Mann soll für Diebstähle verantwortlich sein. Bei der Staatsanwaltschaft wurde deshalb ein Durchsuchungsbeschluss beantragt.

In Wallerstein ist am Mittwoch ein Dieb auf frischer Tat vom Geschäftsführer erwischt worden. Wie die Polizei berichtet, meldete der Chef den Diebstahl von mehreren Werkzeugen. Der Diebstahl, der schon ein paar Tage zurücklag, wurde bei der Auswertung einer Videoaufzeichnung entdeckt. Es bestand ein Tatverdacht gegen einen 41-jährigen Ortsansässigen, so dass bei der Staatsanwaltschaft Augsburg ein entsprechender Beschluss für eine Wohnungsdurchsuchung beantragt wurde.

Dieb in Wallerstein von der Polizei gefasst

Der Täter wurde schneller wieder aktiv, als gedacht. Gegen 19 Uhr wollte der 41-Jährige am Mittwoch erneut einiges einstecken, betrat das Firmengelände und durchwühlte mehrere Pakete. Womit der Täter allerdings nicht gerechnet hatte: Seine Tat war bereits aufgeflogen und die Polizei wurde informiert. Die Polizisten nahmen den Mann umgehend fest. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung wurde das Diebesgut aus der vorausgegangenen Tat sichergestellt. Gegen den Mann wird nun strafrechtlich ermittelt. (AZ)