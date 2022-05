Radmuttern an einem Auto in der Felsenstraße gelockert

Ein unbekannter Täter lockert vier von fünf Radmuttern an einem Auto in Wallerstein. Die Polizei bittet um Hinweise zu der Tat.

Ein unbekannter Täter hat die Radmuttern an einem Auto in Wallerstein gelockert. Der Vorfall soll sich laut Polizei in der Zeit zwischen Freitag, 20. Mai, um 20 Uhr und dem darauffolgenden Samstag gegen 6 Uhr zugetragen haben. Der blaue Skoda Fabia parkte im genannten Zeitraum in der Felsenstraße. Der bislang unbekannte Täter lockerte vier von fünf Radmuttern am linken Vorderrad. Dem Fahrzeugbesitzer ist zum Glück bislang kein Sachschaden entstanden. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu der Tat und nimmt diese unter der Telefonnummer 09081/29560 entgegen. (AZ)