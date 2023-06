Reifen löst sich bei Autofahrt in Wallerstein

Bei einer Fahrt durch Wallerstein löst sich am Auto eines 18-Jährigen ein Vorderreifen. Nicht alle der fehlenden Radmuttern findet der Mann an der Unfallstelle.

Unter der Fahrt mit seinem Pkw in Wallerstein hat ein 18-Jähriger am Dienstag gesehen, wie plötzlich ein Reifen samt Felge an seinem Wagen vorbeirollte. Sofort hielt der junge Fahrer an und machte sich an der Unfallstelle auf die Suche nach den Radmuttern des vorderen linken Reifens, der sich abgelöst hatte. Angaben der Polizei zufolge fand er zwei der Muttern dabei, die restlichen drei blieben verschwunden. Wo und wann genau die Radmuttern durch eine bislang unbekannte Person gelockert worden sein könnten, kann der 18-Jährige nicht sagen. Der Vorfall sorgte für ein Zerkratzen der Bremsscheibe, der Alufelge sowie des Stoßfängers, und zog einen Schaden in Höhe von rund 500 Euro nach sich. (AZ)

Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben.