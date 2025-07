Schulfest an der GMS Wallerstein

Mit einem fröhlichen Schulfest hat die Grund- und Mittelschule Wallerstein ein starkes Zeichen für Gemeinschaft und respektvollen Umgang gesetzt. Eröffnet wurde das Fest durch die Schulband mit dem Song „Austin“ sowie einer schwungvollen Begrüßung durch Rektorin Ulbricht und Konrektorin Benz mit den Schülersprechern Mia und Lukas. Insgesamt begeisterten die Aufführungen in zwei Vorstellungen über 800 Zuschauer. In dem Theater-Musical "Als die Tiere die Schimpfwörter leid waren" fordern Tiere mehr Wertschätzung, weil sie nicht länger als Schimpfwörter herhalten wollen. Die Kinder zeigten eindrucksvoll, wie Sprache unser Miteinander beeinflusst. Improvisation und Kreativität zeichneten die Projektarbeit im Vorfeld aus. Musikalisch unterstützt wurde die Gruppe von den Klassen 5 und 6 sowie dem Schulchor. Für einen emotionalen Höhepunkt sorgte die Schulband mit dem Song „We belong together“. Das Rahmenprogramm zeigte die ganze Bandbreite schulischen Engagements. Die Klasse 1a eröffnete das Fest mit einem selbst verfassten Akrostichon. Danach brachte die 1b mit dem Gedicht „Eine Frau und 22 Tiere“ das Publikum zum Raten und Lachen. Die 2. Klassen zeigten mit Flöte und Gesang ihr Können. Mit dem „Raphuhn“ lieferten die 3. Klassen eine energiegeladene Performance. „Old McDonald had a farm“ wurde von den 4. Klassen auf der Flöte präsentiert und sie rundeten ihren Auftritt mit einem coolen Tanz ab. Für das leibliche Wohl sorgte der Elternbeirat mit einem vielfältigen Angebot an Speisen und Getränken. In entspannter Atmosphäre kamen Eltern, Lehrkräfte und Gäste miteinander ins Gespräch. Das Publikum zeigte sich begeistert von der Vielfalt der Beiträge und der spürbaren Freude der Kinder. Mit lang anhaltendem Applaus wurde nach dem emotionalen Abschlusssong „Forever young“ durch die 6. Klasse das Engagement aller Beteiligten gewürdigt. Das Schulfest war nicht nur ein kulturelles Highlight, sondern auch ein starkes Zeichen für gelebte Werte und ein respektvolles Miteinander.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!