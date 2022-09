So soll Wallerstein in den nächsten 15 Jahren aufgewertet werden

Der Gemeinderat hat Maßnahmen zur Ortsentwicklung für die nächsten 15 Jahre beschlossen. Außerdem wird überlegt, wie die Gemeinde Energie sparen kann.

Der Ort Wallerstein soll aufgewertet werden. Der Gemeinderat hat am Dienstag das Integrierte Städtebauliche Entwicklungskonzept (ISEK) beschlossen, wie eine Mitarbeiterin des Rathauses unserer Redaktion mitteilte. Das Konzept, das von dem Münchner Planungsbüro Raab & Kurz erstellt wurde, umfasst mehrere öffentliche Baumaßnahmen, die von der Gemeinde nach und nach in den nächsten 15 Jahren umgesetzt werden können, je nach finanzieller Lage.

Die Mittelstraße in Wallerstein soll umgestaltet werden

Zuerst soll die Mittelstraße, eine Seitenachse der Hauptstraße in Richtung Norden, in absehbarer Zeit umgestaltet werden: Die Pkw-Stellplätze sollen optimiert und die Gehwege verbessert werden, zudem sollen die Grünflächen zwischen den Straßen und das Kriegerdenkmal aufgewertet werden. In der Felsenstraße wird im kommenden Jahr der Kanal saniert, später sollen dort zusätzliche Verbesserungen vorgenommen werden. Weitere Aufwertungsmaßnahmen, die auf lange Sicht umgesetzt werden können, sind für den Kirchplatz geplant, für das Umfeld der Pestsäule, das Umfeld des Sechser-Baus und der Kapelle Maria Hilf. Auch für die Sperlingstraße sind gestalterische Maßnahmen angedacht und zwischen dem Kapellenberg und der Oberen Bergstraße soll der Fußweg verbessert und saniert werden.

Georg Stoller, kommissarischer Bürgermeister, sagt im Gespräch mit dieser Redaktion, dass er es positiv finde, was im Rahmen des ISEK gestalterisch möglich sei. Allerdings stehe Wallerstein erst am Anfang des Prozesses und das Entwicklungskonzept müsse langfristig gesehen werden.

Förderungen für private Bauherren in einem Sanierungsgebiet

Im Rahmen des ISEK wurde auch ein Sanierungsgebiet festgelegt, das sich auf den Wallersteiner Ortskern mit seinem Gebäudeensemble erstreckt. Private Bauherren können in diesem Gebiet bestimmte Sanierungsmaßnahmen durchführen, die von der Städtebauförderung gefördert werden. Die Gemeinde wird hierzu ein Gestaltungshandbuch auflegen mit einer Übersicht der Sanierungsmaßnahmen, die förderfähig sind.

Am 12. Oktober soll zudem eine Anliegerversammlung stattfinden, bei der die Bürgerinnen und Bürger über das ISEK informiert werden. Für private Bauherren wird es auch ein Beratungsangebot geben.

Des Weiteren wurde in der Gemeinderatssitzung beraten, wie die Gemeinde Energie einsparen kann. Vorschläge gab es zur Reduzierung der Straßenbeleuchtung und der Weihnachtsbeleuchtung, auch über eine Absenkung der Raumtemperatur in öffentlichen Gebäuden wurde gesprochen. Verwaltungsintern müssen hierzu noch weitere Gespräche geführt werden, ebenso mit den Versorgungsunternehmen und Handwerksbetrieben. In der nächsten Sitzung soll ein Beschluss dazu gefasst werden. Stoller meint zu den Energieeinsparungen: „Wir sollten alle an der Schraube drehen, da gehören auch die Kommunen dazu.“ Aber auch im privaten Bereich seien die Bürgerinnen und Bürger gefordert, sagt der Bürgermeister.