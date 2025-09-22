„Ein wundervolles Spätsommerfest in der Fürstin-Wilhelmine-Stiftung Wallerstein“ Bei strahlendem Sonnenschein, bayrischem Himmel und einem mit sehr viel Liebe dekorierten Garten feierte die Fürstin-Wilhelmine-Stiftung ihr Spätsommerfest. Ein großartiger Nachmittag startete mit einem kurzen Dankgottesdienst durch Pfarrer Haimböck. Zahlreiche Angehörige, Mitarbeiter, ehrenamtliche Mitarbeiter sowie Gäste konnte die Stiftungsleitung, Ulrike Wurm, begrüßen. Mit fetziger Musik durch Friedrich Stierhof, bei Kaffee, typischen Rieser Küchle und Bauerntorte, alkoholfreien Cocktails und zum Abschluss frisch gegrillten Würstle, wurde ausgelassen gefeiert. Es war schön, mit Kollegen, Gästen und Bewohnern zusammenzukommen, Spaß zu haben und gemeinsame Erinnerungen zu schaffen.

