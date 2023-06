Termin, Wahllokale: Alle Infos zur Bürgermeisterwahl in Wallerstein

Die Bürgerinnen und Bürger können am Sonntag aus zwei Kandidaten einen neuen Bürgermeister für Wallerstein wählen. Die Briefwahl läuft noch schleppend.

Am Sonntag sind 2764 Wahlberechtigte in der Marktgemeinde Wallerstein mit den Ortsteilen Birkhausen, Munzingen und Ehringen aufgerufen, für die kommenden sechs Jahre einen neuen Bürgermeister zu wählen. Der Urnengang ist notwendig geworden, weil im Februar der bisherige Amtsinhaber Joseph Mayer nach schwerer Krankheit im Amt verstorben ist.

Die Wahllokale sind von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Abgestimmt werden kann im Kernort in der Mehrzweckhalle und im Kindergarten. In den drei Teilgemeinden gibt es jeweils ein Wahllokal. Dies sind in Munzingen das Feuerwehrhaus, in Ehringen das evangelische Gemeindehaus und in Birkhausen in der alten Schule.

Bürgermeisterwahl in Wallerstein: Wahl zwischen Georg Stoller und Andreas Lemmermeyer

Zur Wahl stehen mit dem amtierenden Zweiten Bürgermeister Georg Stoller und Andreas Lemmermeyer aus Birkhausen zwei Kandidaten. Stoller wurde von der Wallersteiner PWG nominiert, sein Mitbewerber von einer Wählergemeinschaft aus seinem Wohnort.

Georg Stoller, 59 Jahre alt, verheiratet und Vater von drei Kindern und vier Enkeln, ist vom Beruf Landwirtschaftsmeister mit einem Vollerwerbsbetrieb, dessen Leitung er inzwischen abgegeben hat. Bereits seit 15 Monaten führt er in seiner Eigenschaft als Vizebürgermeister die Amtsgeschäfte der Verwaltung, die er unmittelbar nach Bekanntwerden der Erkrankung von Joseph Mayer übernommen hat. Stoller hat sich in dieser Zeit viel Anerkennung in der Bevölkerung erworben, weil er seine Aufgabe mit Fleiß, Engagement und Souveränität wahrnimmt. Dass er sich dazu entschlossen hat, bei der Neuwahl des Rathauschefs selbst seinen Hut in den Ring zu werfen, war allgemein erwartet worden. Georg Stoller gilt als „Generalist“, der sich in sämtlichen kommunalpolitischen Themen auskennt und gut vernetzt ist. Aufgrund seiner langjährigen Erfahrung als Gemeinderat (seit 2002) geht er am Sonntag als Favorit ins Rennen.

Wallersteiner Wahlleiter rechnet mit schnellem Ergebnis

Andreas Lemmermeyer ist 42 Jahre alt, verheiratet und Familienvater. Hauptberuflich arbeitet er als Regionalleiter und Personalratsvorsitzender beim Nordschwäbischen Abfallwirtschaftsverband. Zudem betreibt er eine Nebenerwerbslandwirtschaft und bezeichnet sich als Energiewirt, weil er unter anderem eine Freiflächen-Photovoltaikanlage gebaut hat und betreibt. Als eines der wichtigsten Themen nennt er die künftige Energieversorgung im ländlichen Raum und die Innenentwicklung. Allgemein begrüßt wird in der Marktgemeinde, dass es um das Amt des Bürgermeisters der 3500-Einwohner-Gemeinde eine „echte Wahl“ zwischen mehreren Bewerbern gibt. Insofern wird Lemmermeyer Respekt entgegengebracht, sich neben Georg Stoller zur Wahl zu stellen.

Wahlleiter Joachim Ellinger rechnet mit einer relativ zügigen Auszählung der Stimmen, sodass das vorläufige Endergebnis am Sonntag zwischen 18.30 Uhr und 19 Uhr feststehen dürfte. Diese könne auch auf der Homepage der Gemeinde verfolgt werden. Am kommenden Donnerstag tagt laut Ellinger der Wahlausschuss, um den endgültigen Wahlausgang festzustellen. Eher schleppend verlaufe bisher die Briefwahl. Nur rund 20 Prozent der Bürgerinnen und Bürger hätten diese Möglichkeit bis Donnerstag genutzt.