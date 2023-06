Unbekannte Person lockert Radmuttern in Wallerstein

An einem Auto in Wallerstein hat eine Person die Radmuttern gelockert. Mögliche Zeugen sollen sich bei der Polizei melden.

Ein Autobesitzer in der Prennerstraße in Wallerstein hat am Mittwochnachmittag festgestellt, dass am linken Vorderrad die Muttern gelockert waren. Ein technischer Fehler konnte nach Angaben der Polizei ausgeschlossen werden. Der Pkw selbst stand seit dem Vorabend ab etwa 23 Uhr in einem frei zugänglichen Hofraum und sei zu diesem Zeitpunkt noch in ordnungsgemäßem Zustand gewesen. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Nördlingen unter Telefon 09081/29560. (AZ)

