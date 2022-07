Unbekannter lockert in Wallerstein an einem Auto die Radmuttern

Zwischen 3. Juli und 24. Juli lockert ein Unbekannter in Wallerstein an einem Auto die Radmuttern der Vorderreifen. Die Fahrerin bemerkt das beim Fahren.

Eine unbekannte Person hat in Wallerstein zwischen 3. Juli und 24. Juli an einem grauen Audi die Radmuttern der Vorderreifen gelockert. Der Wagen stand laut Polizeibericht in dieser Zeit im Hahnengarten.

Die Fahrzeughalterin bemerkte die gelockerten Radmuttern rechtzeitig, weil ihr beim Fahren ungewöhnliche Geräusche auffielen. Die Polizei Nördlingen bittet unter Telefon 09081/29560 um Hinweise. (AZ)