Unterkunft für 20 Flüchtlinge in Wallerstein wirft Diskussionen auf

Plus Der Gemeinderat Wallerstein ist grundsätzlich nicht gegen das Asyl-Vorhaben. Die Mitglieder halten die Bewohnerzahl aber für zu hoch für das ehemalige Gasthaus.

Ein Bauantrag auf Nutzungsänderung eines bestehenden Wohn- und Geschäftshauses nahe der Wallersteiner Pestsäule hat im Gemeinderat für eine längere Diskussion gesorgt. Der Eigentümer des Gebäudes will dieses in eine Unterkunft für Flüchtlinge aus der Ukraine umbauen. 20 Personen sollen laut dem Landratsamt Donau-Ries dort einquartiert werden. Das Ansinnen stieß bei den Gemeinderatsmitgliedern auf keine allzu große Begeisterung.

Das Gremium war sich grundsätzlich darin einig, das Vorhaben nicht gänzlich verhindern zu wollen. Allerdings sei die vorgesehene Personenzahl für die Ausmaße des Gebäudes zu hoch, hieß es übereinstimmend. Weniger wäre besser. Es gebe für eine solche Anzahl an Bewohnern zu wenig sanitäre Anlagen. Außerdem fehle ein Aufenthaltsraum und es herrschten allgemein beengte Verhältnisse mit zu wenig Privatsphäre.