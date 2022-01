Verbindungsstraße Löpsingen-Wallerstein: Jetzt wird gebaut

Plus Es hat gedauert, bis das letzte Stück der Straße zwischen dem Markt Wallerstein und Löpsingen saniert wird. Jetzt wurden konkrete Pläne vorgestellt.

Die Pläne für einen vollständigen Ausbau der inzwischen recht maroden Ortsverbindungsstraße von Wallerstein nach Löpsingen gibt es schon lange. Nur zeigten bisher die beiden betroffenen Kommunen wenig Interesse, diese auch umzusetzen. Die Stadt Nördlingen hielt sich zurück, weil für „ihr“ noch zu sanierendes Teilstück auf Löpsinger Flur keine staatlichen Zuschüsse zu erwarten waren. Und in der Marktgemeinde stand das Projekt nicht sehr weit oben auf der Prioritätenliste. Andere Vorhaben waren dem Gemeinderat wichtiger.