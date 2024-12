Verleihung des Zertifikats "Partnerschule Verbraucherbildung"

Herzlich Willkommen zur Feier „Partnerschule Verbraucherbildung“ hieß Rektorin Brigitte Ulbricht die Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte der Moll-Berczy-Mittelschule. Auch Bürgermeister Stoller aus Wallerstein und Bürgermeister Stimpfle aus Maihingen waren anwesend. Dr. Mehring, bayerisches Staatsminister für Digitales, hatte im Vorfeld persönlich gratuliert, ließ sich jedoch entschuldigen und herzliche Grüße und Glückwünsche ausrichten. Partnerschule Verbraucherbildung – was ist das? Diese Auszeichnung wird in Bayern an Schulen verliehen, die sich besonders für die Förderung der Verbraucherbildung engagieren. Ziel ist es, Schulen zu unterstützen, die ihren Schülerinnen und Schülern ein praxisnahes Verständnis für Konsum- und Wirtschaftsthemen vermitteln, um im Leben informierte und verantwortungsbewusste Entscheidungen treffen zu können. Zur Auswahl standen drei Themen, von denen zwei zu wählen waren. „Fast Fashion? So machen wir es besser!“ war das 1. Thema. Hierzu erstellten die Schülerinnen und Schüler ein Plakat, das alle ihre Ideen und Aktionen dokumentierte. „Nachhaltigkeit, Regionalität und Bezahlbarkeit bei der Essenszubereitung“ war der 2. Themenbereich. Die externen Kochkurse haben seit Jahren Tradition in Wallerstein. Beim Sternekoch Jockl Kaiser im Lokal Meyers Keller wurde mit regionalen Lebensmitteln gekocht. Dabei gab es keine Abfälle, alles wurde verwendet und aufbereitet. Als Medium diente hier ein Kurzfilm, der die bayernweite Jury mächtig beeindruckte. Auch für das aktuelle Schuljahr hat sich die Moll-Bercy-Mittelschule Wallerstein wieder angemeldet und möchte das Zertifikat natürlich weiterführen. Ideen gibt es schon wieder einige. Die ganze Feier wurde musikalisch vom Chor der Grundschule und der Schulband der Mittelschule umrahmt. Zuletzt bedankte sich Rektorin Ulbricht bei allen Beteiligten für das große Engagement. Nur wenn die Schulfamilie sich komplett einbringe, gelinge ein aktives und von Erfolg gekröntes Schulleben.

Verbraucherbildung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Partnerschule Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wallerstein Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis